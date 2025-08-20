Abbaye de Lagrasse, centre culturel et librairie Les arts de lire

Contempler, partager, débattre

et, sans cesse, refaire le monde

En plein cœur du Pays cathare, le centre culturel Les arts de lire est un site unique, alliant patrimoine et littérature. Il vous accueille dans la partie la plus ancienne de l’abbaye de Lagrasse, datant du Moyen Âge. Classé Monument historique, propriété du Département de l’Aude, l'Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire est ouverte à tou·te·s, petit·e·s et grand·e·s.

Aujourd’hui, l'abbaye se compose de deux parties distinctes : une partie publique appartenant au département de l’Aude et une partie privée habitée par une communauté de chanoines. Les deux ensembles se visitent distinctement.

L'Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire est labellisée « Centre culturel de rencontre ». Cette appellation valorise les établissements porteurs de projets culturels à la croisée de la création artistique et du patrimoine.

Membre des réseaux Sites Pays Cathare et Sites d'exception en Languedoc, dont le Pass permet d’accéder à des visites à tarif réduit.