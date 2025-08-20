Abbaye de Lagrasse, centre culturel et librairie Les arts de lire
Une abbaye médiévale
dédiée aux arts de lire
Contempler, partager, débattre
et, sans cesse, refaire le monde
En plein cœur du Pays cathare, le centre culturel Les arts de lire est un site unique, alliant patrimoine et littérature. Il vous accueille dans la partie la plus ancienne de l’abbaye de Lagrasse, datant du Moyen Âge. Classé Monument historique, propriété du Département de l’Aude, l'Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire est ouverte à tou·te·s, petit·e·s et grand·e·s.
Aujourd’hui, l'abbaye se compose de deux parties distinctes : une partie publique appartenant au département de l’Aude et une partie privée habitée par une communauté de chanoines. Les deux ensembles se visitent distinctement.
L'Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire est labellisée « Centre culturel de rencontre ». Cette appellation valorise les établissements porteurs de projets culturels à la croisée de la création artistique et du patrimoine.
Membre des réseaux Sites Pays Cathare et Sites d'exception en Languedoc, dont le Pass permet d’accéder à des visites à tarif réduit.
Vous pouvez :
- Visiter ce site patrimonial, véritable trésor d’architecture allant du VIIIᵉ au XIXᵉ siècle (en visites libres ou commentées) ;
- Participer aux activités culturelles proposées tout au long de l’année : Banquets du livre, rencontres d’auteur·ice·s, conférences, expositions, concerts et spectacles, projections... ;
- Arpenter les rayons de notre librairie ;
- Et marquer une pause dans notre bistrot littéraire.